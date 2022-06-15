Авиакомпания Turkish Airlines сменит название

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Авиакомпанию Turkish Airlines переименуют в Türkiye Havayollar в результате ребрендинга, приуроченного к смене международного названия Турции. Об этом сообщает Haberturk со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана

По его словам, переименование национального перевозчика представляет собой символический шаг.

"Отныне на фюзеляжах наших лайнеров мы не будем писать Turkish Airlines, будет Türkiye Havayollar", – пояснил Эрдоган.

2 июня ООН удовлетворила просьбу Турции изменить название республики во всех официальных документах. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик уточнил, что Republic of Turkey была переименована в Republic of Türkiye.

В свою очередь, короткий вариант названия страны теперь будет выглядеть как Türkiye, а не Turkey.

