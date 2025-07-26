26 июля, 08:20Транспорт
Движение в районе "Лужников" будет ограничено из-за концерта 26 июля
Фото: Агентство "Москва"/Максим Денисов
Движение в районе столичного стадиона "Лужники" временно перекрыли в связи с проведением концерта певца Леонида Агутина. Об этом сообщает телеграм-канал Дептранс Москва со ссылкой на ЦОДД.
До окончания мероприятия закрыто движение на съезде с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора. Кроме того, с 20:00 до окончания концерта мера будет действовать на участках улиц:
- Савельева;
- Доватора;
- 10-летия Октября;
- 3-я Фрунзенская;
- Ефремова;
- Трубецкая;
- в Проектируемом проезде № 2309 от улицы Усачева до улицы Доватора.
"Также на некоторых участках до окончания концерта временно закрыта парковка", – говорится в сообщении.
Водителям рекомендовали строить маршрут заранее с учетом временных ограничений.
Ранее сообщалось, что движение автотранспорта в Андроньевском проезде также будет ограничено с 31 июля по 30 августа. Это связано с проведением инженерных работ, ограничения затронут участок дороги от дома 8 по Андроньевской площади до дома 5А по Съезжинскому переулку. Для движения будет недоступна одна полоса.
Движение ограничат в районе "Лужников" 26 июля из-за концерта