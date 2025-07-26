Движение в районе "Лужников" будет ограничено из-за концерта 26 июля

Фото: Агентство "Москва"/Максим Денисов

Движение в районе столичного стадиона "Лужники" временно перекрыли в связи с проведением концерта певца Леонида Агутина. Об этом сообщает телеграм-канал Дептранс Москва со ссылкой на ЦОДД.

До окончания мероприятия закрыто движение на съезде с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора. Кроме того, с 20:00 до окончания концерта мера будет действовать на участках улиц:



Савельева;

Доватора;

10-летия Октября;

3-я Фрунзенская;

Ефремова;

Трубецкая;

в Проектируемом проезде № 2309 от улицы Усачева до улицы Доватора.

"Также на некоторых участках до окончания концерта временно закрыта парковка", – говорится в сообщении.

Водителям рекомендовали строить маршрут заранее с учетом временных ограничений.

Ранее сообщалось, что движение автотранспорта в Андроньевском проезде также будет ограничено с 31 июля по 30 августа. Это связано с проведением инженерных работ, ограничения затронут участок дороги от дома 8 по Андроньевской площади до дома 5А по Съезжинскому переулку. Для движения будет недоступна одна полоса.

