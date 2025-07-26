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26 июля, 08:20

Транспорт

Движение в районе "Лужников" будет ограничено из-за концерта 26 июля

Фото: Агентство "Москва"/Максим Денисов

Движение в районе столичного стадиона "Лужники" временно перекрыли в связи с проведением концерта певца Леонида Агутина. Об этом сообщает телеграм-канал Дептранс Москва со ссылкой на ЦОДД.

До окончания мероприятия закрыто движение на съезде с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора. Кроме того, с 20:00 до окончания концерта мера будет действовать на участках улиц:

  • Савельева;
  • Доватора;
  • 10-летия Октября;
  • 3-я Фрунзенская;
  • Ефремова;
  • Трубецкая;
  • в Проектируемом проезде № 2309 от улицы Усачева до улицы Доватора.

"Также на некоторых участках до окончания концерта временно закрыта парковка", – говорится в сообщении.

Водителям рекомендовали строить маршрут заранее с учетом временных ограничений.

Ранее сообщалось, что движение автотранспорта в Андроньевском проезде также будет ограничено с 31 июля по 30 августа. Это связано с проведением инженерных работ, ограничения затронут участок дороги от дома 8 по Андроньевской площади до дома 5А по Съезжинскому переулку. Для движения будет недоступна одна полоса.

Движение ограничат в районе "Лужников" 26 июля из-за концерта

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