Расписание поездов изменится на шести направлениях МЖД в августе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Расписание поездов изменится в августе на Савеловском, Белорусском, Курском, Рижском, Горьковском и Казанском направлениях Московской железной дороги, а также на МЦД-2. Это связано с работами по модернизации железнодорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба магистрали.

Так, на Савеловском направлении график электричек будет скорректирован с 1 по 11 августа в интервалы с 10:50 до 14:25, в частности, ряд поездов проследует по укороченному маршруту. В это время специалисты будут приводить в порядок объекты энергообеспечения на станции Каналстрой и перегоне между Каналстроем и Вербилками.

На Белорусском направлении расписание поменяется с 1 по 31 августа. В эти дни с 00:40 до 04:40 два главных пути будут закрыты на станции Фили: это необходимо для строительства объектов станции Тестовская будущего МЦД-4. С 1 по 14 августа работы пройдут на Казанском направлении МЖД, они затронут участки Москва – Перово, Люберцы – Быково и Раменское – Бронницы.

Работы на Курском направлении будут идти 2–11 августа и 20–25 августа. В будние дни с 22:20 до 05:20 на перегоне Царицыно – Люблино-Сортировочное будут идти работы по замене стрелочных переводов. Это затронет также движение поездов Рижского направления: несколько составов выведут из расписания.

Между тем с 18:10 5 августа до 04:10 6 августа на Горьковском направлении будут закрыты два главных пути, движение организуют по соседним путям, из-за чего у одних поездов изменится время отправления и прибытия, а других – количество остановок. Часть составов выведут из расписания.

Ранее сообщалось, что 30 июля в столичных районах Хорошёво-Мнёвники, Крылатское, а также в "Лужниках" изменится больше 20 маршрутов наземного общественного транспорта. Это связано с проведением велогонки.

