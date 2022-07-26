Движение автобусов на улице Академика Понтрягина восстановлено после перерыва

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Движение четырех автобусных маршрутов восстановлено по улице Академика Понтрягина на юго-западе Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
"Восстановлено движение автобусов с53, 165, 213 и 636 по улице Академика Понтрягина", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что из-за проведения дорожных работ с 20 июля по 7 августа будет ограничено движение для транспорта от улицы Остафьевской до улицы Адмирала Лазарева. Позже сообщалось о досрочном завершении работ.
До этого стало известно, что 2 августа перекроют движение на улице Ильинке и в проезде к улице Варварке в районе дома 5 по Красной площади. Это связано с проведением мероприятий по случаю праздника "Ильин день на улице Ильинке".
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