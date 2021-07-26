Запасной самолет "Белавиа" вылетел из Москвы в Анталью

Запасной самолет "Белавиа" вылетел из Домодедово

Запасной борт белорусской авиакомпании "Белавиа" вылетел из Москвы в Анталью. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Согласно информации на онлайн-табло, Boeing 737-800 рейса номер B29215 покинул аэропорт Домодедово в 16:57. Он вылетел из терминала 1.

Утром в понедельник, 26 июля, пассажирский самолет "Белавиа", выполнявший рейс из Минска в Анталью, подал сигнал тревоги в небе над Белгородской областью. Сперва сообщалось, что борт планирует сесть в Воронеже, а затем он изменил курс на Москву.

В итоге самолет совершил посадку в столичном аэропорту Домодедово с одним выключенным двигателем – как уточнили в авиакомпании, такое решение было принято согласно инструкциям.

На борту лайнера находились 204 человека, включая семь членов экипажа.