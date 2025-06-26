Движение поездов на МЦД-2 изменится утром 29 июня

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Движение поездов на МЦД-2 изменится до 10:30 29 июня, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

На Рижском направлении интервалы будут увеличены до 1 часа. На станциях Щукинская, Стрешнево и Красный Балтиец электрички в обе стороны проедут по пути на Подольск. Кроме того, некоторые составы будут курсировать от и до Нахабина и Тушинской.

На Курском направлении часть поездов со стороны Подольска проследует укороченными маршрутами от и до станций Царицыно, Курская и Стрешнево. Интервалы частично увеличатся до 25 минут.

Ведомство призвало горожан заранее уточнять расписание электричек в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт", а также в приложении и на сайте перевозчика.

Помимо этого, изменения в движении поездов запланированы на МЦД-1 с 22:00 27 июня до 11:00 следующего дня. В частности, на Белорусском направлении увеличатся интервалы, а некоторые поезда будут отправляться и прибывать только на Кунцевскую. На Савеловском направлении увеличатся интервалы, также некоторые поезда будут курсировать от и до Лобни и Савеловского вокзала.