График движения поездов изменится на МЦД-1 до 28 июня

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Изменения в движении поездов на МЦД-1 произойдут с 22:00 27 июня до 11:00 28 июня, предупредила пресс-служба столичного Дептранса.

На участке от Славянского бульвара до Савеловской большинство поездов в обоих направлениях будут следовать по пути на Лобню, в связи с чем пассажиров призвали уточнять информацию о пути отправления состава на табло станций перед выходом на платформу.

Изменения на Белорусском направлении коснутся интервалов между электричками – они увеличатся до одного часа. Кроме того, некоторые поезда будут отправляться и прибывать только на станцию Кунцевская, а еще часть вагонов дальнего пригорода выведут из расписания.

В свою очередь, на Савеловском направлении интервалы движения поездов будут частично увеличены до 30 минут. Некоторые составы будут следовать от/до Лобни и Савеловского вокзала.

Корректировка отражается и в расписании "Аэроэкспрессов". В частности, часть поездов будет следовать от/до Савеловского вокзала.

Для поездок в аэропорт Шереметьево Дептранс рекомендовал горожанам воспользоваться автобусами № 1195 (до терминалов B, C) и № 1195D (до терминала D) от станции метро "Ховрино".

Ранее пассажиров предупредили об изменении в графике поездов Ленинградского направления ОЖД с 2 по 11 июля. Корректировки будут внесены в расписание в связи с проведением ремонтно-путевых работ по модернизации инфраструктуры. На участке Москва – Клин – Москва некоторые пригородные поезда будут отменены, а часть поездов будет отправляться по новому графику.