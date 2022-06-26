Трамваи задерживаются в Продольном проезде

Фото: Гришин Денис/mos.ru
Трамваи трех маршрутов следуют с задержками в Продольном проезде на северо-востоке Москвы по техническим причинам. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
"В Продольном проезде (в районе остановки "ВДНХ (северная)") по техническим причинам задерживаются трамваи № 11, 17 и 25. Маршруты временно изменены", – говорится в сообщении.
Отмечается, что по маршруту трамвая № 17 запущены компенсационные автобусы № 017. Они курсируют от остановки "Останкино" до Медведково.
"Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей", – добавили в департаменте.
Как сообщалось, 25 и 26 июня в связи с проведением выпускных будет ограничено движение транспорта на нескольких улицах в центре Москвы. В частности, с 08:00 25 июня до 07:00 26 июня проехать нельзя будет по участку улицы Ильинки от Старой площади до Красной площади и проезд вдоль ГУМа до улицы Варварки. 25 июня с 15:30 до 19:30 частично закроют движение на участке Моховой улицы от дома 1 до дома 11, строения 1.
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