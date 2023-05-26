Автоэксперт заявил о необходимости проверки зрения у водителей старше 75 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Руководитель Федерации автовладельцев РФ Сергей Канаев оценил предложение о сокращении срока действия автомобильных прав людей старше 75 лет. Об этом сообщает RT.

"Медкомиссию они все равно проходят. Что касается стрессоустойчивости и реакции, если проверять эти параметры, то их нужно проверять у всех", – отметил он.

По словам эксперта, необходимо также проверять зрение возрастных автолюбителей. Он объяснил, что следует выдавать права сроком на пять лет, однако граждане должны хорошо видеть.

Канаев добавил, что основные причины проблем за рулем заключаются в отсутствии опыта, нетрезвом состоянии и ухудшении зрения.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил сократить срок действия прав для водителей старше 75 лет и тестировать их при прохождении медкомиссии на реакцию и стрессоустойчивость. По словам депутата, в последние годы в РФ наблюдается рост числа ДТП с участием пожилых автомобилистов.