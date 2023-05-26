В РФ предложили сократить срок действия водительских прав для граждан старше 75 лет

Фото: Москва 24

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил сократить срок действия прав для водителей старше 75 лет и тестировать их при прохождении медкомиссии на реакцию и стрессоустойчивость. Об этом сообщает RT.

Крупник направил обращение о внедрении дополнительных мер на имя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ генерал-лейтенанта полиции Михаила Черникова. Он предлагает сократить срок действия водительского удостоверения с 10 до 5 лет для данной категории граждан.

По словам депутата, в последние годы в РФ наблюдается рост числа ДТП с участием пожилых автомобилистов. Во многих городах страны наблюдается высокая интенсивность движения транспорта, что может спровоцировать у людей старше 75 лет ухудшение состояния здоровья.

Во многих странах мира были созданы программы, которые минимизируют количество пожилых граждан на дорогах, отметил Крупник. Государства в первую очередь проявляют заботу к людям пенсионного возраста и поддерживают безопасность на дорогах.

"В данной связи прошу вас рассмотреть идею о внедрении дополнительных мер контроля за здоровьем водителей транспортных средств, перешагнувших 75-летнюю возрастную отметку", – указано в обращении.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов обратился к Черникову с предложением ужесточить в РФ наказание за вождение в нетрезвом виде по скоростным дорогам.

Он предложил повысить размер штрафа до 60 тысяч рублей с дальнейшим лишением права на управление транспортным средством на срок от 3 до 4 лет.

