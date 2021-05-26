Еще пять временных велополос появились в центре Москвы

Фото: Агентство "Москва"

Летние временные велополосы появились еще на пяти улицах в центре Москвы. Об этом сообщает столичный комплекс городского хозяйства.

"Уже на пяти улицах в центре столицы нанесены временные велополосы. А все благодаря нашим специалистам. Летняя инфраструктура для велосипедистов появилась на улицах Лесной, Малой Дмитровке, Каретный Ряд, Петровке и Большой Полянке", – говорится в сообщении.

Также временные велополосы в ближайшее время появятся в 3-м Михалковском переулке на севере Москвы, на Мячковском бульваре на юго-востоке и на улице Лебедева на западе столицы. Работы по нанесению временной оранжевой разметки ведутся в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов.

"Всего на летний сезон планируем разметить более 65 объектов дорожного хозяйства. Ищите оранжевые велополосы не только в центре столицы, но и в районах Марьино, Люблино, Отрадное, Строгино, Академическом и других", – отмечается в материале.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве с начала сезона услугами велопроката воспользовался один миллион человек. Градоначальник добавил, что со времени открытия в 2013 году количество велопрокатных точек увеличилось в 10 раз. В настоящее время в городе работают около 700 станций.