Фото: Дептранс Москвы

Временные велополосы появились еще на двух центральных улицах Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал столичного Дептранса. Они находятся на Каретном Ряду и Малой Дмитровке.

Как уточнили в ведомстве, в ближайшее время полосы появятся на улице Большой Полянке, в Газетном переулке, улице Лебедева, Мячковском бульваре и 3-м Михалковском переулке.

В департаменте транспорта добавили, что, несмотря на высокую популярность в прошлом году, на новых участках не произошло ни одной аварии с велосипедистами.

Ранее стало известно, что в Москве стали возвращать временные велополосы. Первый участок протяженностью 1,1 километра открывается на Лесной улице.

В 2021 году новые полосы появятся не только в центре. Временную инфраструктуру разместят в районах Академическом, Люблино-Марьино, Отрадном и Строгине. Данные зоны будут обозначены оранжевой разметкой.