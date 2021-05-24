Фото: Дептранс Москвы
Временные велополосы появились еще на двух центральных улицах Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал столичного Дептранса. Они находятся на Каретном Ряду и Малой Дмитровке.
Как уточнили в ведомстве, в ближайшее время полосы появятся на улице Большой Полянке, в Газетном переулке, улице Лебедева, Мячковском бульваре и 3-м Михалковском переулке.
В департаменте транспорта добавили, что, несмотря на высокую популярность в прошлом году, на новых участках не произошло ни одной аварии с велосипедистами.
Ранее стало известно, что в Москве стали возвращать временные велополосы. Первый участок протяженностью 1,1 километра открывается на Лесной улице.
В 2021 году новые полосы появятся не только в центре. Временную инфраструктуру разместят в районах Академическом, Люблино-Марьино, Отрадном и Строгине. Данные зоны будут обозначены оранжевой разметкой.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: