Эксперт рассказал, почему опасна вода в омывателе стекол

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов
Обычная вода опасна в качестве омывающей жидкости для автомобиля, заявил эксперт журнала "За рулем" Михаил Колодочкин.
По его словам, вода не справляется с мытьем стекол должным образом.
"С пылью она, конечно же, разделается легко, но вот любые смолы – тополиные почки, битумные капли и тому подобное, а также жир (раздавленные в пути мухи и прочие существа) ей не поддаются. Поэтому приходится многократно махать дворниками, уродуя их рабочую кромку", – рассказал Колодочкин РИА Новости.
Также, по его словам, в обычной воде присутствуют соли металлов, оседающие на крыльчатке насоса. Он отметил, что жесткая вода наносит вред машине.
"Кроме того, страдает уплотнение насоса: "омывайка" содержит смазывающие компоненты, а вода из-под крана – нет. Добавим также, что абразивные частицы "обычной" воды царапают ветровое стекло, ухудшая видимость", – сказал Колодочкин.
Кроме того, специалист отметил, что добавление в воду кухонных моющих средств может негативно сказаться на лакокрасочном покрытии автомобиля, а добавление кондиционера для белья не улучшит моющие свойства воды.
Ранее в Роскачестве сообщили, что 80% образцов омывающей жидкости, рассчитанной на использование в морозы, провалили испытания в отношении температуры замерзания.
Часть продукции, рассчитанной на использование при -20 градусах, замерзала уже при -13. При этом 29 из 31 образца соответствуют требованиям действующего законодательства в области безопасности. Испытания на чистящую способность не прошли незамерзайки трех торговых марок. У 19-ти выявлены проблемы со вспениваемостью. В 12-ти случаях жидкости оказалось меньше, чем заявлялось в маркировке.
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