Турникеты на станции метро "Проспект Мира" работают штатно после отключения

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Турникеты на станции "Проспект Мира" Калужско-Рижской линии московского метро работают в штатном режиме, сообщили в пресс-службе столичного метрополитена.

"Ранее из-за кратковременной просадки напряжения в вестибюле станции отключались турникеты", – приводит заявление пресс-службы Агентство "Москва".

На время перезагрузки турникеты открыли, чтобы пассажиры могли свободно проходить. В настоящее время неполадки полностью устранены.

Ранее в Москве открыли отремонтированный переход от Ленинградского вокзала к станции метро "Комсомольская". Там заменили старые конструкции, обновили инженерные сети, освещение и благоустроили территорию рядом. По словам Сергея Собянина, теперь пассажиры смогут дойти от вокзала до метро за 1,5 минуты.