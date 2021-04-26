Движение в сторону Москвы на МЦД-2 и Рижском направлении возобновлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

После незапланированной остановки электрички в сторону Москвы на МЦД-2 и Рижском направлении МЖД возобновили движение от станции Красногорская. Об этом сообщили в пресс-службе ЦППК.

"Возобновлено движение в сторону Москвы от станции Красногорская, остановившийся поезд продолжил движение", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в расписание будут внесены точечные корректировки для ввода в график.

Ранее сообщалось, что движение электричек в сторону Москвы на МЦД-2 и Рижском направлении МЖД затруднено из-за незапланированной остановки поезда около платформы Красногорская.