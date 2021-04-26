Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Движение электричек в сторону Москвы на МЦД-2 и Рижском направлении МЖД затруднено из-за незапланированной остановки поезда около платформы Красногорская. Об этом сообщили в пресс-службе ЦППК.

"На МЦД-2 и Рижском направлении затруднено движение в сторону Москвы из-за остановки поезда по техническим причинам около платформы Красногорская", – говорится в сообщении.

Специалисты принимают все необходимые меры, чтобы ввести движение электропоездов в график.

Ранее несколько электричек на Рижском направлении МЖД и МЦД-2 задерживались в сторону Подольска по техническим причинам.