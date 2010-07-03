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15:36

Из-за возгорания в РГУ нефти и газа перекрыт участок дублера Ленинского проспекта

транспорт происшествия пожар

15:36

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Фото: канал Москва 24

Движение по участку дублера Ленинского проспекта в область перекрыто. Решение принято из-за возгорания в здании Российского государственного университета (РГУ) нефти и газа имени Губкина. Об этом сообщил ЦОДД в Twitter.

"По адресу Ленинский проспект, дом № 65, корпус 1 произошло возгорание. Перекрыто движение по дублеру Ленинского проспекта в область – от улицы Молодежная до пересечения с Ломоносовским проспектом", – сообщил Центр москвичам.

На месте работают оперативные службы. Сообщалось, что из окна восьмого этажа поднимался черный дым. По некоторым данным, из-за пожара в здании частично обрушился потолок.

Днем в пятницу, 26 апреля, произошло возгорание в здании РГУ нефти и газа имени Губкина. Пожар был в коридоре и в лаборатории на 6-м этаже университета. Сейчас возгорание уже ликвидировано. Из здания вуза эвакуировали около 3000 человек.

РГУ нефти и газа имени Губкина эвакуируют из-за возгорания

транспорт происшествия пожар

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