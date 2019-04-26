Студентов РГУ нефти и газа имени Губкина эвакуировали из-за возгорания

Фото: телеграм-канал КАРАУЛЬНЫЙ

Возгорание произошло в здании Российского государственного университета (РГУ) нефти и газа имени Губкина. Как сообщили Агентству "Москва" в экстренных службах столицы, пожар был в коридоре и в лаборатории на шестом этаже университета. К настоящему моменту возгорание ликвидировано.

Ранее сообщалось, что пожар произошел по адресу: Ленинский проспект, дом 65, корпус 1 в одной из аудиторий, а в коридорах наблюдается задымление. Из здания было эвакуировано около 3 тысяч человек.

"Из здания вывели около трех тысяч человек", – уточнил представитель экстренных служб. По его словам, из окна восьмого этажа вуза поднимался черный дым. По некоторым данным, в результате пожара произошло частичное обрушение потолка, добавил собеседник агентства.

