Студентов РГУ нефти и газа имени Губкина эвакуировали из-за возгорания

Возгорание произошло в здании Российского государственного университета (РГУ) нефти и газа имени Губкина. Как сообщили Агентству "Москва" в экстренных службах столицы, пожар был в коридоре и в лаборатории на шестом этаже университета. К настоящему моменту возгорание ликвидировано.
Ранее сообщалось, что пожар произошел по адресу: Ленинский проспект, дом 65, корпус 1 в одной из аудиторий, а в коридорах наблюдается задымление. Из здания было эвакуировано около 3 тысяч человек.
"Из здания вывели около трех тысяч человек", – уточнил представитель экстренных служб. По его словам, из окна восьмого этажа вуза поднимался черный дым. По некоторым данным, в результате пожара произошло частичное обрушение потолка, добавил собеседник агентства.
Около 3000 человек эвакуировали из-за возгорания в здании РГУ нефти и газа имени Губкина
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