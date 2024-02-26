Более 7 тыс новых валидаторов установили в наземном городском транспорте Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Более 7 тысяч валидаторов новых моделей установили в автобусах и электробусах Москвы. Они обладают большей технологичностью, быстрее работают и занимают меньше места, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"С появлением новых валидаторов в наземном городском транспорте поездки стали быстрее. Можно использовать разные способы оплаты и активировать баланс транспортной карты. Оборудование производится в столице, а российское программное обеспечение гарантирует его надежную работу", – отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Всего в наземном транспорте было установлено около 30 тысяч валидаторов. В год специалисты московской IT-компании производят до трех тысяч валидаторов, при помощи которых пассажиры могут оплатить проезд картой "Тройка", билетом "Единый", картой москвича и банковской картой. Также они могут совершить бесплатные пересадки на маршрутах городского транспорта по "Тройке".

Для бесплатных пересадок необходимо привязать "Тройку" в личном кабинете приложений "Метро Москвы" или "Московский транспорт", оплатить первую поездку, сделать пересадку и вновь воспользоваться тем же маршрутом в течение 90 минут.

Чтобы активировать удаленное пополнение карты при помощи валидатора, для начала следует пополнить баланс "Тройки", приложить ее к устройству, а затем нажать на нем кнопку справа.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве создали официальную схему трамвайной сети города. В скором времени первые экземпляры появятся на станциях метрополитена.

Собянин: более 400 тыс бесплатных пересадок совершили пассажиры с начала года