Выходы №1–6 на станции метро "Калужская" закроют с 6 марта

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Выходы №1–6 на станции "Калужская" Калужско-Рижской линии столичной подземки закроют 6 марта 2022 года. Об этом сообщается на официальном сайте московского метро.

Уточняется, что закрытие выходов связано с проведением технических работ.

В пресс-службе столичной подземки уточнили, что заново эти выходы откроются 8 марта.

Ранее сообщалось, что с 14 марта эскалатор на станции "Водный стадион" Замоскворецкой линии столичной подземки станет недоступен для пассажиров.