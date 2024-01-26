Автомобилистам рекомендовали соблюдать скоростной режим из-за снегопада в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

ЦОДД призвал автомобилистов соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах из-за снегопада в столице, сообщается в телеграм-канале Дептранса.

В департаменте уточнили, что в городе местами идет снег. На движение могут повлиять короткий рабочий день, погодные условия и низкие скорости.

Во второй половине дня ожидаются локальные затруднения в центральной части города, на Третьем транспортном кольце, шоссе Энтузиастов и Ленинградском шоссе.

Вечерний разъезд начнется около 16:00. В связи с этим выезжать лучше до него или отложить поездки на автомобиле на более позднее время – после 19:00. Для поездок рекомендуется использовать городской транспорт.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что высота сугробов в Москве впервые за текущую зиму превысила 50 сантиметров. За минувшие сутки в столице выпало от 5 до 7 миллиметров осадков, что составляет 10–13% от месячной нормы, уточнил он.

В Подмосковье самым заснеженным стал Волоколамск. Там высота снежного покрова утром 26 января составила 50 сантиметров.



Синоптики сообщили, что оттепель вернется в столицу на следующей неделе