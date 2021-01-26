В аэропортах Москвы рассказали о самых необычных забытых вещах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичных аэропортах рассказали о самых необычных забытых вещах в новогодние праздники, сообщает Агентство "Москва".

В Домодедово пассажиры за праздники забыли свыше трех тысяч вещей. Самыми необычными находками сезона стали ледоруб, весло и автомобильная шина. Традиционно пассажиры оставляли в здании аэроузла ремни, ключи и шарфы.

В аэропорту Шереметьево в новогодние праздники пассажиры забыли 517 вещей. Среди необычных оказались обогреватель и зимние сапоги.

Во Внуково пассажиры в основном забывали головные уборы, варежки, ремни, перчатки, наушники и телефоны. Ничего необычного на хранение не поступало. Всего же в аэропорту оставили 472 вещи.

В России предлагают уменьшить размеры провозимого авиапассажирами багажа на 20%. С такой инициативой выступила авиакомпании "Аэрофлот".

Сейчас предельные размеры багажа пассажиров не должны превышать 203 сантиметров по сумме трех измерений. Багаж большего размера называется негабаритным, за его перевозку пассажирам приходится доплатить. Инициативой же предлагается снизить размеры провозимого багажа с 203 до 158 сантиметров по сумме трех измерений.