Более 40 рейсов отменено или задержано в аэропортах Москвы

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Более 40 рейсов задержано или отменено в субботу, 26 января, в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".

По информации на 18:00 по московскому времени, во Внукове задержано восемь рейсов и один отменен, в Домодедове задержаны шесть рейсов и 11 отменено, в Шереметьеве с опозданием вылетят 18 рейсов.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по факту задержек и отмены рейсов.

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" отменил 131 рейс из-за непогоды.

Сугробы в Москве к концу субботы, 26 ноября, вырастут до 40 сантиметров. Видимость уменьшилась до 1 километра, в Подмосковье – до 500 метров. Температура составляет около -11 градусов, порывы ветра достигают 12-14 метров в секунду. Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности на воскресенье из-за снега и ветра.