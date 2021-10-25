Владелец трамвая-трактира "Аннушка" рассказал, почему решил его продать

Фото: ТАСС/Роман Денисов
Владелец трамвая-трактира "Аннушка" Мигран Мхитарян рассказал, что решил продать его по нескольким причинам. Об этом сообщает "Мослента".
По его словам, большое влияние оказали коронавирусные ограничения. Также весь электротранспорт был передан "Мосгортрансом" метрополитену, который активно обновляет свой парк.
"Он завез очень много новых трамваев "Витязь" и начинает избавляться от знаменитых чешских "Татр", которые теперь уходят из Москвы в другие города", – рассказал Мхитарян.
Он добавил, что в сравнении с "Витязями" "Аннушку" можно считать раритетом, так как она устарела. По словам Мхитаряна, на трамвай-трактир есть спрос в других городах.
"Например, Волгоград ведет со мной переговоры о ее покупке. Что будет дальше, я не могу сказать", – добавил он.
Ранее в Москве выставили на продажу трамвай-трактир "Аннушка" за 1 200 000 рублей.
Местная достопримечательность курсировала по маршруту метро "Чистые пруды" – Покровские Ворота с 1989 года. Продажу трамвая открыли еще в августе.
Трамвай-трактир "Аннушка" выставили на продажу
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