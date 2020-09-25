В Дептрансе предложили москвичам решить судьбу монорельса

Фото: Москва 24
В Москве запустили голосование по вопросу сохранения монорельса. Об этом говорится на официальной странице Дептранса в Telegram.
В ведомстве рассказали, что опрос создали из-за москвичей, которые ежедневно интересуются судьбой монорельса. Сотрудники департамента пояснили, что хотят оставить монорельс полезным для москвичей, даже если он перестанет существовать как транспортный объект.
"Мы хотим, чтобы монорельс был полезен москвичам. На специальном лендинге можно ознакомиться со всеми за и против, пройти опрос и высказать свое мнение о том, как стоит поступить с монорельсом", – сообщили в департаменте.
Московский монорельс работает с 2004 года. За последние годы его пассажиропоток серьезно снизился – с 4,7 миллиона пассажиров в 2015 году до 1,5 миллиона жителей в 2019 году. Обслуживание путей обходится городу в 800 миллионов рублей.
"Мосгорсправка": Монорельс
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: