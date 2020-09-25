В Дептрансе предложили москвичам решить судьбу монорельса

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В Москве запустили голосование по вопросу сохранения монорельса. Об этом говорится на официальной странице Дептранса в Telegram.

В ведомстве рассказали, что опрос создали из-за москвичей, которые ежедневно интересуются судьбой монорельса. Сотрудники департамента пояснили, что хотят оставить монорельс полезным для москвичей, даже если он перестанет существовать как транспортный объект.

"Мы хотим, чтобы монорельс был полезен москвичам. На специальном лендинге можно ознакомиться со всеми за и против, пройти опрос и высказать свое мнение о том, как стоит поступить с монорельсом", – сообщили в департаменте.

Московский монорельс работает с 2004 года. За последние годы его пассажиропоток серьезно снизился – с 4,7 миллиона пассажиров в 2015 году до 1,5 миллиона жителей в 2019 году. Обслуживание путей обходится городу в 800 миллионов рублей.

