Москвичей призвали пересесть на городской транспорт из-за дождя

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) посоветовал автомобилистам пересесть на общественный транспорт из-за дождя, который наблюдается в некоторых районах Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Водителей призвали быть осторожнее за рулем. В частности, автомобилистов попросили соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и не отвлекаться на телефон во время поездок.

Сейчас трафик на дорогах в городе оценивается в 3 балла. Интенсивное движение фиксируется на Третьем транспортном кольце возле Чурской эстакады, а также на внешней стороне ТТК неподалеку от улицы Сущевский Вал и на внешней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе.

Вечером локальные затруднения прогнозируются в центре Москвы, на ТТК, МКАД и вылетных магистралях. В столичном департаменте транспорта напомнили, что на интенсивность движения влияют не только неблагоприятные погодные условия, из-за которых водители вынуждены снижать скорость, но и ремонтные работы, а также небольшие ДТП.

"За ситуацией на дороге 24/7 следят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД", – сказано в сообщении.

Ранее синоптик Евгений Тишковец предупреждал, что климатическая осень в Москве может наступить раньше времени, а именно – в понедельник, 25 августа. По его словам, на столицу надвигается "тыловая часть североатлантического циклона", в результате чего в городе резко похолодает. Температура будет ниже климатической нормы на 0,6 градуса.

Днем 25 августа температура составит 13–16 градусов. Кроме того, циклон принесет с собой кучевые дождевые облака с холодными дождями. Во вторник, 26 августа, температура опустится до 12–13 градусов, а дожди усилятся.

Однако, по прогнозам метеорологов, лето вернется к пятнице, 29 августа. Во второй половине дня воздух прогреется до 18–21 градуса, что является климатической нормой.

