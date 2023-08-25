Жителей Москвы призвали пользоваться общественным транспортом в вечерний час пик

Фото: Моя улица

Дорожные заторы до 6 баллов ожидаются в Москве в вечерний час пик. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса со ссылкой на данные Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Москвичам напомнили, что в связи с сокращенным рабочим днем, большим число поездок за город и ремонтными работами заторы на дорогах могут появиться около 16:00. До 19:00 горожанам рекомендовали воздержаться от поездок на автомобилях или пересесть на общественный транспорт.

Согласно прогнозу ЦОДД, вечером будет сложно проехать в центре города, по Третьему транспортному кольцу (ТТК), МКАД и вылетным магистралям в сторону области.

В настоящее время дорожные заторы наблюдаются на ТТК в районе Сущевского Вала, Садовом кольце в районе улицы Садовая-Триумфальная, а также на МКАД по улице Маршала Катукова.

Водителей призвали быть внимательными за рулем и не отвлекаться на телефон во время движения.

Ранее сообщалось, что в период с 25 по 31 августа из-за дорожных работ будут перекрывать движение по нескольким улицам в центре Москвы. Во время ограничений на участках заменят асфальт.

