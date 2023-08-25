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10:27

Транспорт

В ГД предложили ввести страхование электросамокатов по аналогии с ОСАГО

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к главе ГИБДД Михаилу Черникову с предложением предусмотреть для электросамокатов и аналогичных средств передвижения механизм страхования по аналогии с ОСАГО. Об этом сообщает RT.

Парламентарий заметил, что средства индивидуальной мобильности (СИМ) приближаются к признанию в качестве полноценного транспортного средства, при этом до сих пор нет никакого механизма материальной ответственности для их водителей, виновных в ДТП. Он также напомнил, что в случае с автотранспортом таким механизмом является ОСАГО.

"Прошу вас оценить идею внедрения механизма страхования СИМ по образцу ОСАГО. <...> Такого рода страхование могло бы быть привязано как непосредственно к СИМ, так и к его водителю в зависимости от правовой формы использования средства мобильности", – написал в своем обращении Милонов.

Ранее стало известно, что в Москве разбросанные на тротуарах арендные и личные самокаты, а также велосипеды будут перемещать на спецстоянки для безопасности пешеходов. В столичном Дептрансе напомнили, что СИМ можно оставлять только на парковках, отмеченных в сервисах аренды.

Дептранс Москвы пообещал увозить на спецстоянку брошенные электросамокаты

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