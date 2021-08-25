Эксперты перечислили основные признаки эффективного автоподборщика

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Эксперты рассказали о правилах, которые необходимо соблюдать при работе со специалистами по подбору автомобилей, а также о параметрах оценки эффективности сотрудничества, сообщает газета "Известия".
Рекомендуется уточнять, что именно входит в стоимость услуг специалиста еще на этапе достижения договоренностей. Кроме непосредственно подбора оптимального варианта авто, туда может входить диагностика, проверка юридической чистоты, сопровождение сделки и помощь с документами.
Кроме того, эксперты советуют самостоятельно определиться не только с моделью автомобиля перед тем, как обратиться к подборщику, но и с комплектацией, характеристиками двигателя и коробкой передач.
Как только вам предложат автомобиль, потенциально подходящий под запрос, первым делом стоит убедиться в его юридической чистоте: запросите у подборщика данные об отсутствии ограничений на авто или накопленных штрафов, рекомендуют специалисты.
Ранее стало известно, как подготовить автомобиль к наступающему осенне-зимнему сезону. В первую очередь эксперт порекомендовал оценить приблизительный объем работ и расходов для подготовки машины к холодам. В частности, стоит проверить нынешнее состояние зимних шин. Специалист также посоветовал проверить состояние аккумулятора.
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