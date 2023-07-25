19:54Транспорт
Движение поездов на Октябрьской железной дороге восстановили после пожара в электричке
Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Движение поездов на участке Октябрьской железной дороги (ОЖД) от станции Поварово-1 до Твери восстановлено после происшествия с задымлением электрички. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ОЖД.
"Железнодорожники завершили работы по восстановлению контактной сети второго главного пути на станции Подсолнечная в Московской области. В восстановительных работах были задействованы 13 специалистов и 3 единицы техники", – заявили сотрудники пресс-службы.
Они добавили, что в данный момент все электрички следуют по пути согласно расписанию.
Ранее сообщалось, что 37 поездов были задержаны на путях ОЖД из-за произошедшего.
До этого на станции Подсолнечная Ленинградского направления ОЖД загорелся электропоезд, причиной возгорания стало короткое замыкание. Пострадавших нет, пассажиры смогли эвакуироваться до приезда пожарных.
К тушению пожара привлекли 33 человека и 10 единиц техники, в скором времени возгорание было ликвидировано.
Вагон электрички загорелся на станции Подсолнечная в Московской области
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