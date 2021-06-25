Росавиация отрицает сообщения о продаже билетов на самолет только при наличии QR-кода

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Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) опровергло информацию об ограничении авиабилетов без специальных QR-кодов. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Распространившуюся в Сети информацию о вводе ограничений на покупку билетов для граждан без специального QR-кода в ведомстве назвали фейковой.

"Росавиация официально информирует, что указанные сообщения не соответствуют действительности. Приказ, о котором говорится в скрине, никогда не существовал, и данное сообщение не публиковалось на сайте Росавиации", – уточняется в сообщении пресс-службы ведомства.

Кроме того, там отметили, что во всех аэропортах и воздушных судах России принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности пассажиров.

Ранее Росавиация и Ростуризм предупредили о рисках турпоездок на грузопассажирских рейсах. Там отметили, что понимают желание туристов отдохнуть, а бизнеса – работать, однако те и другие должны помнить о существующих рисках.

Так, по словам специалистов, турист рискует частично или полностью не получить услугу, за которую внес оплату, а бизнес – получить убытки и не оправдать доверие клиентов.