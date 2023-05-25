Поезда задерживаются на центральном участке Сокольнической линии метро

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Интервалы движения поездов были увеличены на центральном участке Сокольнической линии столичного метро. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В Дептрансе пояснили, что причина задержки заключается в проверке состава. Сейчас движение на этом участке вводится в график.

Накануне не было движения поездов на Большой кольцевой линии. Позже движение восстановили и ввели в график. На первом этапе поезда пустили на участке от "Нижегородской" до "Савеловской".

Ранее движение приостановили от "Кленового Бульвара" до "Савеловской". Пассажиры не могли сесть на поезд на станциях из-за проверки одного из составов.