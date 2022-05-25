Движение поездов на участке Филевской линии метро восстановлено

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Движение поездов на участке Филевской линии столичного метрополитена восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

"Движение на Филевской линии (4) осуществляется в соответствии с графиком", – говорится в сообщении.

Во вторник вечером движение от "Александровского сада" до "Багратионовской" было приостановлено из-за человека на путях. В обратном направлении поезда следовали с увеличенным интервалом.

Ранее сообщалось, что на станции метро "Пушкинская" мужчина спрыгнул на пути за телефоном. Этот поступок он совершил в момент, когда аппарат уже доставали щупом. Молодого человека быстро подняли на платформу и вернули ему гаджет.