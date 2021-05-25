В РФ отзывают более 7,2 тыс автомобилей Subaru

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Для затяжки болтов кронштейна заднего стабилизатора в России отзывают более 7,2 тысячи автомобилей Subaru. Об этом рассказали в пресс-службе Росстандарта.
Речь идет об автомобилях Subaru XV (G5) и Forester (S5), изготовленных в период с 2017 по 2019 годы.
"Болты кронштейна заднего стабилизатора во время эксплуатации автомобиля могут ослабевать, что может стать причиной аномального шума. При эксплуатации машины болт может выпасть, а сам кронштейн может начать свободно двигаться во время движения. В худшем случае он может повредить окружающие детали, такие как тормозная трубка, ведущий вал или подрамник", – говорится в сообщении.
Специалисты проверят состояние болтов на транспортных средствах и проведут их затяжку до необходимого момента. Если болты утеряны, то установят новые. Все работы будут проведены бесплатно.
Ранее сообщалось, что ООО "ММС РУС" – официальный представитель Mitsubishi в России – отзывает 3 217 автомобилей Mitsubishi Outlander, выпущенных с мая по сентябрь 2016 года.
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