Закрытые станции фиолетовой ветки метро откроют 26 мая

Закрытые станции "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники" Таганско-Краснопресненской линии откроют для пассажиров, как и было запланировано ранее, утром в воскресенье, 26 мая. Об этом сообщили в пресс-службе подземки.
Движение поездов до конца работы метро в субботу, 25 мая, будет осуществляться только между станциями "Планерная" и "Выхино".
Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что закрытый участок могут открыть раньше срока, так как работы идут с опережением графика.
Ограничения необходимы для подготовки к открытию участка новой Некрасовской линии.
Пассажиры смогут пользоваться бесплатными компенсационными автобусами "КМ ". Они курсируют между станциями "Выхино" и "Котельники". На линии задействовали около 100 автобусов особо большого класса. Интервал движения составляет менее минуты. Компенсационный маршрут будет работать с 5:00 до 2:00.
До 26 мая включительно также приостановлено движение поездов на участке Филевской линии между станциями "Киевская" и "Кунцевская". Для пассажиров закрыты станции: "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк", "Пионерская". Там будут ремонтировать пути, монтировать шумозащитные экраны и проводить другие работы в рамках реконструкции наземного участка. В обычном режиме участок заработает 27 мая в 5:30.
Новые линии метро
Розовая ветка будет примыкать к действующей Таганско-Краснопресненской линии: они пересекутся в районе станции метро "Лермонтовский проспект". Ее протяженность составит более 17 километров, первых пассажиров линия примет в конце 2019 года.
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