Участок фиолетовой ветки метро планируют открыть раньше срока

Закрытый участок Таганско-Краснопресненской линии столичного метро могут открыть раньше срока, сообщил заместитель заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Работы идут с опережением графика, и мы сегодня к вечеру планируем открыть эту ветку. И уже буквально завтра на этом участке Некрасовской линии будет введен режим метро, это означает, что она полностью готова и, как мы и говорили, в первых числах июня этот участок заработает полноценно", – приводит слова Хуснуллина Агентство "Москва".
На время закрытия пассажиры смогут пользоваться бесплатными автобусами "КМ".
На линии работают около 100 автобусов особо большого класса. Интервал движения составляет менее минуты. Автобусы курсируют от станции метро "Выхино" до "Котельников", делая остановки у метро "Лермонтовский проспект" и "Жулебино".
Помимо этого, на закрытых станциях дежурят сотрудники "Мосгортранса", которые сориентируют пассажиров.
Хуснуллин ранее сообщил, что в первых числах июня планируют открыть для пассажиров участок Некрасовской линии столичного метрополитена – от "Некрасовки" до "Косино".
Он отметил, что следующий участок – от "Нижегородской" до "Лефортово" – находится в высокой степени готовности. Работу над ним завершат к концу текущего года.
Работу автобусов "КМ" на закрытом участке Таганско-Краснопресненской линии сняли на видео
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