На Серпуховско-Тимирязевской линии ограничено движение поездов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На Серпуховско-Тимирязевской линии нет движения поездов от станции "Бульвар Дмитрия Донского" до станции "Нагорная" из-за человека на путях. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В ведомстве отметили, что в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Позднее стало известно, что движение составов на Серпуховско-Тимирязевской линии возобновилось. Чтобы восстановить график, потребуется еще некоторое время.

Ранее было временно остановлено движение поездов от станции "Савеловская" до станции "Владыкино" из-за падения человека на рельсы. Упавший под поезд мужчина погиб.