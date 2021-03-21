Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии метро восстановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение поездов на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро восстановлено, ведутся работы по восстановлению графика их следования. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

"Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии восстановлено и вводится в график", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, было временно остановлено движение поездов от станции "Савеловская" до станции "Владыкино" в связи с падением человека на пути.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, мужчина, который упал под поезд на станции метро "Дмитровская" погиб.