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На Серпуховско-Тимирязевской линии временно остановлено движение поездов от станции "Савеловская" до станции "Владыкино". Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

"На Серпуховско-Тимирязевской линии нет движения поездов от станции "Савеловская" до станции "Владыкино" из-за человека на пути", – уточнили в ведомстве.

По данным департамента транспорта Москвы, в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Ранее сообщалось, что в Москве с 20 марта по 2 апреля закрыт участок Калужско-Рижской линии столичного метро от станции "Беляево" до станции "Новые Черемушки". Это было необходимо для строительных работ на станции Большой кольцевой линии.