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Транспорт

14:29

График поездов изменится на МЦД-1 и Савеловском направлении с 26 марта

транспорт

Фото: департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Расписание электропоездов изменится на МЦД-1 и Савеловском направлении МЖД. Уточняется, что корректировки будут действовать в период с 26 по 28 марта.

Так, утром в субботу, 27 марта, увеличится интервал движения между поездами на первом диаметре, некоторые изменят количество остановок. Кроме того, несколько платформ временно введут в реверсивный режим. Они будут принимать составы как из Лобни, так и из столицы.

Горожан призвали заранее планировать поездки, а также следить за обновлениями. Для перевозки пассажиров в этот период будут назначены компенсационные автобусы, с расписанием которых можно ознакомиться на сайте ЦППК.

Ранее сообщалось, что 15 дополнительных электричек запустят для Москвы и области. Их введут в график уже 28 марта. Все это будет сделано из-за приближения дачного сезона. Еще две электрички появятся в конце апреля.

Также у 10 пригородных поездов скорректируют маршрут и у 9 изменят периодичность движения.

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