Движение по улице Волхонке ограничат с 1 по 30 марта

11:57
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Движение на нескольких участках улицы Волхонки ограничат с 1 по 30 марта. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.
"Это связано с проведением работ по реконструкции инженерных сетей", – говорится в сообщении.
Ограничения коснутся участка от Малого Знаменского переулка (дом 8/4, строение 1) до Колымажного переулка и участка на улице Волхонке (дом 6). При этом одна полоса движения будет работать в частичном режиме.
Ранее сообщалось, что движение на участке улицы Щипок в Москве ограничат на несколько месяцев из-за дорожных работ. Транспорт сможет ездить по одной полосе. При этом из-за работ ликвидируют парковочное пространство. Ограничения будут действовать с 1 марта по 30 августа.
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