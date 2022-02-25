Движение по улице Волхонке ограничат с 1 по 30 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение на нескольких участках улицы Волхонки ограничат с 1 по 30 марта. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

"Это связано с проведением работ по реконструкции инженерных сетей", – говорится в сообщении.

Ограничения коснутся участка от Малого Знаменского переулка (дом 8/4, строение 1) до Колымажного переулка и участка на улице Волхонке (дом 6). При этом одна полоса движения будет работать в частичном режиме.

Ранее сообщалось, что движение на участке улицы Щипок в Москве ограничат на несколько месяцев из-за дорожных работ. Транспорт сможет ездить по одной полосе. При этом из-за работ ликвидируют парковочное пространство. Ограничения будут действовать с 1 марта по 30 августа.

