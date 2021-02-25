Электрички на МЦД-2 и Курском направлении МЖД следуют с опозданием

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Электропоезда на МЦД-2 и Курском направлении Московской железной дороги вновь следуют со всеми остановками, но с опозданиями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦППК.

"Просим пассажиров быть внимательными – возможны оперативные корректировки для ввода в график. Следите за объявлениями", – говорится в сообщении.

Ранее из-за незапланированной остановки поезда на станции Красный строитель электропоезда МЦД-2 и Курского направления в сторону Москвы временно следовали без остановок от Подольска до Царицына.

Накануне сообщалось, что на Казанском и Ярославском направлениях Московской железной дороги задерживались поезда из-за незапланированных остановок составов.