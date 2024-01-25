25 января, 15:34Транспорт
Движение поездов на участке Чисмена – Волоколамск временно приостановили
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Движение поездов на участке Чисмена – Волоколамск Рижского направления временно приостановлено. Об этом сообщается в телеграм-канале Московской железной дороги.
По данным МЖД, в 14:25 25 января на станции Волоколамск произошел сход хозяйственного поезда. Никто не пострадал, угроза экологии отсутствует. На место направили восстановительные поезда станций Ржев и Подмосковная.
Уточняется, что движение поездов на участке Чисмена – Волоколамск приостановили на период восстановительных работ. В связи с этим прогнозируется задержка ряда пригородных поездов дальних маршрутов в обе стороны.
Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства. В сообщении говорится, что МЖД принимает меры для восстановления движения в штатном режиме. Также устанавливаются причины случившегося.
На МЖД работает штаб, который координирует действия по ликвидации последствий схода, заключили в тексте.
Ранее 27 вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Алеур – Бушулей Забайкальской железной дороги, никто не пострадал. В РЖД заявили, что был нарушен габарит соседнего пути. Угрозы экологии не выявили.
Позднее было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта").
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