Движение поездов на участке Чисмена – Волоколамск временно приостановили

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Движение поездов на участке Чисмена – Волоколамск Рижского направления временно приостановлено. Об этом сообщается в телеграм-канале Московской железной дороги.

По данным МЖД, в 14:25 25 января на станции Волоколамск произошел сход хозяйственного поезда. Никто не пострадал, угроза экологии отсутствует. На место направили восстановительные поезда станций Ржев и Подмосковная.

Уточняется, что движение поездов на участке Чисмена – Волоколамск приостановили на период восстановительных работ. В связи с этим прогнозируется задержка ряда пригородных поездов дальних маршрутов в обе стороны.

Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства. В сообщении говорится, что МЖД принимает меры для восстановления движения в штатном режиме. Также устанавливаются причины случившегося.

На МЖД работает штаб, который координирует действия по ликвидации последствий схода, заключили в тексте.

Ранее 27 вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Алеур – Бушулей Забайкальской железной дороги, никто не пострадал. В РЖД заявили, что был нарушен габарит соседнего пути. Угрозы экологии не выявили.

Позднее было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта").

Новости Московского транспорта