Канатная дорога введет новый тариф 26–27 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Московская канатная дорога введет специальный тариф для посетителей соревнований по фристайлу и сноуборду, которые пройдут 26 и 27 января. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе канатки.

Тариф "Зритель" будет действовать два дня – 26 и 27 января. Стоимость билета "туда-обратно" составит 250 рублей, уточнили представители дороги. Этим тарифом можно воспользоваться, например, при проезде от станции "Воробьевы горы" или "Лужники" до станции "Новая лига", а также в обратном направлении от "Новой лиги" до "Воробьевых гор" или "Лужников".

В ближайшие выходные на территории спортивно-туристического комплекса "Воробьевы горы" состоится Кубок Европы по фристайлу в дисциплине "лыжная акробатика" и Кубок мира FIS по сноуборду в дисциплине "параллельный слалом". Спецтариф разработали именно для зрителей соревнований, так как вход на трибуны расположен со стороны Воробьевской набережной, рядом со станцией канатной дороги "Новая лига".

Ранее сообщалось, что режим работы канатки изменится с 25 по 27 января. В пятницу, субботу и воскресенье дорога принимает пассажиров с 11:00 до 22:00.

Канатную дорогу от спортивного комплекса "Лужники" до Воробьевых гор открыл Сергей Собянин 26 ноября 2018 года. На маршруте длиной 720 метров расположены станции: "Воробьевы горы", "Новая лига" и "Лужники". Время в пути составляет пять минут.

С 26 декабря проезд по канатке стал платным. Цена взрослого билета в будни – 200 рублей в одну сторону и 350 рублей по тарифу "туда и обратно". По выходным стоимость проезда немного выше – 250 рублей в одну сторону и 400 в обе стороны.

Для особых категорий граждан: детей от семи до 13 лет, пенсионеров, студентов, малообеспеченных семей, инвалидов второй и третьей группы, – предусмотрен льготный тариф. Кроме того, дети младше шести лет, инвалиды первой группы и ветераны ВОВ могут покататься на канатке бесплатно в любой день.