Режим работы Московской канатки изменится с 25 по 27 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Режим работы Московской канатной дороги изменится с 25 по 27 января, сообщает Агентство "Москва". В ближайшую пятницу, субботу и воскресенье дорога будет принимать посетителей с 11:00 до 22:00.
Временные изменения произойдут из-за того, что в эти даты на территории спортивно-туристического комплекса "Воробьевы горы" пройдут международные соревнования: Кубок Европы по фристайлу в дисциплине "лыжная акробатика" и этап Кубка мира FIS по сноуборду в дисциплине "параллельный слалом".
Отмечается, что студентам 25 января предоставят дополнительную 10-процентную скидку на канатку. Для этого им нужно будет предоставить студенческий билет в кассе.
С 26 декабря канатная дорога в Москве стала платной. Цена стандартного билета, рассчитанного для пассажиров в возрасте от 14 до 59 лет, составляет 200 рублей в одну сторону. Туда и обратно будет стоить уже 350 рублей. По выходным дням билеты будут немного дороже – 250 рублей в одну сторону и 400 в обе стороны.
Для особых категорий граждан предусмотрен льготный тариф. Стоимость проезда для детей от 7 до 13 лет, пенсионеров, студентов, малообеспеченных семей, инвалидов второй и третьей группы в будни составит 150 рублей (в обе стороны – 250 рублей), а по выходным дням – 200 рублей (туда и обратно – 350 рублей).
Для детей в возрасте до 6 лет, инвалидов первой группы и ветеранов ВОВ проезд будет бесплатным в любой день.
Сергей Собянин открыл канатную дорогу от спортивного комплекса "Лужники" до Воробьевых гор 26 ноября. На маршруте длиной 720 метров расположено три станции: "Воробьевы горы", "Новая лига", "Лужники". Время в пути между двумя конечными станциями канатной дороги составляет пять минут.
После открытия работу канатной дороги пришлось приостановить из-за кибератаки на компьютерные серверы. На отвечающий за работу фуникулера компьютер пришло сообщение о блокировке всех файлов с требованием перевести биткойны на указанную электронную почту. Прокуратура Москвы завела уголовное дело по хакерской атаке на канатку.
Собянин открыл канатную дорогу на Воробьевых горах
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