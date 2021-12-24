Движение трамваев № 6 на Сходненской улице восстановлено

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Движение трамваев маршрута № 6 на Сходненской улице до Братцева восстановлено. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Восстановлено движение трамваев по Сходненской улице до остановки "Братцево", – говорится в сообщении.

Ранее маршрут трамваев № 6 был временно изменен из-за наклонившегося дерева на пути на Сходненской улице. По маршруту от МЦД Тушинская до Братцева ходили автобусы, а трамваи курсировали по укороченному маршруту от метро "Сокол" до Восточного моста.