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Транспорт

17:31

Маршрут трамваев № 6 временно изменился из-за наклонившегося дерева

транспорт

Фото: телеграм-канал "Происшествия и новости Москвы 18+"

Маршрут трамваев № 6 временно изменили из-за наклонившегося дерева на пути на Сходненской улице. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На Сходненской улице (в районе остановки "Западный мост") проводятся оперативные работы по обрезке наклонившегося дерева. По маршруту трамвая № 6 временно работают автобусы № 06 – от МЦД Тушинская до Братцева", – говорится в сообщении.

Отмечается, что трамваи № 6 в настоящее время курсируют по укороченному маршруту от метро "Сокол" до Восточного моста.

Ранее сообщалось, что в следующем году столичный парк общественного транспорта пополнят 43 трехсекционных низкопольных трамвая. Они выйдут на четыре маршрута в САО и СЗАО, а именно № 6, 15, 30 и 31.

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