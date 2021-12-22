Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Трамваи № 6 задерживаются на улице Героев Панфиловцев в столице из-за повреждения контактной сети. Об этом сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

В Дептрансе уточнили, что маршрут трамвая временно изменили. Так, вместо остановки "Братцево" он ходит до Восточного моста.

"По маршруту трамвая работают автобусы", – говорится в сообщении.

Пассажиров попросили быть внимательнее и следить за объявлениями водителей.

Ранее сообщалось, что в следующем году столичный парк общественного транспорта пополнят 43 трехсекционных низкопольных трамвая. Они выйдут на четыре маршрута в САО и СЗАО, а именно № 6, 15, 30 и 31.

