Режим работы автобусов и остановок изменится в некоторых районах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 25 декабря 2021 года в разных частях Москвы изменится график работы некоторых автобусных маршрутов и остановок общественного транспорта. Об этом рассказали в пресс-службе столичного Дептранса.

К станции метро "ЦСКА" не будут подъезжать автобусы, а маршрут Sk1 продлевается до "Татнефти". Также изменятся названия части остановок.

Между остановкой "Ясеневая улица, 17" и станцией метро "Красногвардейская" вводятся дополнительные утренние и вечерние короткие рейсы.

Кроме того, на 150 метров назад переносится остановка "Ступинский проезд" в сторону района Бирюлево Западное. Остановки "Балаклавский проспект, 18" и "Балаклавский проспект, 33" будут работать по требованию.

Ранее сообщалось, что в следующем году столичный парк общественного транспорта пополнят 43 трехсекционных низкопольных трамвая. Они выйдут на четыре маршрута в САО и СЗАО, а именно № 6, 15, 30 и 31.