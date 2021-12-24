Режим работы автобусов и остановок изменится в некоторых районах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы
С 25 декабря 2021 года в разных частях Москвы изменится график работы некоторых автобусных маршрутов и остановок общественного транспорта. Об этом рассказали в пресс-службе столичного Дептранса.
К станции метро "ЦСКА" не будут подъезжать автобусы, а маршрут Sk1 продлевается до "Татнефти". Также изменятся названия части остановок.
Между остановкой "Ясеневая улица, 17" и станцией метро "Красногвардейская" вводятся дополнительные утренние и вечерние короткие рейсы.
Кроме того, на 150 метров назад переносится остановка "Ступинский проезд" в сторону района Бирюлево Западное. Остановки "Балаклавский проспект, 18" и "Балаклавский проспект, 33" будут работать по требованию.
Ранее сообщалось, что в следующем году столичный парк общественного транспорта пополнят 43 трехсекционных низкопольных трамвая. Они выйдут на четыре маршрута в САО и СЗАО, а именно № 6, 15, 30 и 31.
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