Пилот объяснил действия экипажа при сигнале тревоги с самолета

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Пилот гражданской авиации Олег Башмаков объяснил, в каких случаях экипаж самолета подает сигнал бедствия. Об этом сообщает "Лента.ру".
Специалист заявил, что сообщение на пост диспетчера начинают передавать в том случае, если локализовать проблему на борту невозможно.
"Экипаж сообщает о своей проблеме, а дальше уже диспетчер действует, у него есть перечень так называемых аварийных карт, там прописаны стандартные процедуры. А в каждом частном случае, в зависимости от того, что экипаж просит, что он объясняет, земля действует в соответствии с обстановкой", – заявил Башмаков.
Пилот подчеркнул, что чаще всего для лайнера подготавливают ближайший аэропорт, где доступна посадка.
Башмаков добавил, что все полеты в России осуществляются под управлением организации по обслуживанию воздушного движения. Воздушное судно отслеживают посредством радиолокации, экипаж также поддерживает двустороннюю связь с диспетчерами.
В пятницу, 24 декабря, вылетевший в рейс Самара – Москва самолет подал сигнал тревоги и начал снижение. Впоследствии лайнер успешно посадили в Домодедово.
Авиакомпания S7 Airlines, которой принадлежит воздушное судно, планирует провести проверку и выявить причины разгерметизации корпуса. Кроме того, специальную экспертную комиссию подготовили в Росавиации.
Подавший сигнал тревоги борт Саратов – Москва сел в Домодедово
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